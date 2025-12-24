HABER

Meteoroloji'den Marmara’da uyarısı: Hava sıcaklıkları 5 ila 8 derece azalacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesi’nin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi. Meteoroloji'nin açıklamasında Marmara bölgesinde en soğuk hava sıcaklığının İstanbul'da görüleceği vurgulandı.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi’nin doğusunda (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) görülecek yağışların cuma günü aralıklı yağmur, cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi. İstanbul’da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların cumartesi günü Anadolu yakasının yükseklerinde karla karışık yağmur, pazartesi günü ise il genelinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı şeklinde olacağı bildirildi.

METEOROLOJİ MARMARA İÇİN UYARDI: SICAKLIKLAR 8 DERECE DÜŞECEK

Yeni yılın ilk günlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı olacağı bekleniyor. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Soğuk havanın bölge genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

ZİRAİ DON RİSKİ ARTABİLİR

Bu süreçte, özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülüyor.

EN DÜŞÜK HAVA SICAKLIĞI İSTANBUL'DA OLACAK

Bölgedeki il merkezlerinde 26 Aralık 2025 ila 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının ise İstanbul’da 0, Edirne’de eksi 3, Kırklareli’de eksi 3, Tekirdağ’da eksi 1, Kocaeli’de eksi 1, Sakarya’da eksi 2 ve Yalova’da 1 derece olacağı belirtildi.

(DHA)

24 Aralık 2025
24 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

