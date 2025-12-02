Meteoroloji'den o bölgelere kar yağışı ve sağanak yağış uyarısı! Bugün kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Rize, Trabzon ve Artvin çevrelerinde gün boyunca aralıklı sağanak yağış görülecek. Bölgedeki yağışların zaman zaman etkisini artırabileceği belirtiliyor.
Ardahan’da sağanakla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı beklenirken, Kars ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA:
BURSA °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 21°C: Az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 18°C: Az bulutlu
ISPARTA °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 11°C: Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C: Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 11°C: Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 8°C: Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 13°C: Parçalı bulutlu
RİZE °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C: Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA °C, 9°C: Parçalı bulutlu
VAN °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
BATMAN °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C: Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 13°C: Parçalı bulutlu
