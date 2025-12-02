HABER

Meteoroloji'den o bölgelere kar yağışı ve sağanak yağış uyarısı! Bugün kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölgede etkili olacak yağışlar için kritik uyarıda bulundu. Doğu Karadeniz’de sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde birkaç derece artacağı, bazı bölgelerde ise sis ve pusun etkili olacağı bildirildi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. İşte detaylar…

Sedef Karatay

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ’DE SAĞANAK BEKLENİYOR

Rize, Trabzon ve Artvin çevrelerinde gün boyunca aralıklı sağanak yağış görülecek. Bölgedeki yağışların zaman zaman etkisini artırabileceği belirtiliyor.

DOĞU ANADOLU’DA KAR UYARISI

Ardahan’da sağanakla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı beklenirken, Kars ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA:

MARMARA

BURSA °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR °C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

ADANA °C, 21°C: Az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C: Az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 11°C: Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C: Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 11°C: Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 8°C: Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 13°C: Parçalı bulutlu

RİZE °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C: Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C: Parçalı bulutlu

VAN °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C: Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 13°C: Parçalı bulutlu

