HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Meteoroloji'den uyarı gelmişti! Ankara'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Ankara'da akşam saatlerinde etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış ve fındık büyüklüğünde dolu gözlemlendi. Su baskınları ve taşan rögarlar trafikte aksamalara neden olurken, bazı araçlarda küçük çaplı hasar oluştu.

Meteoroloji'den uyarı gelmişti! Ankara'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı
Begüm Özkaynak

Ankara'da Akşama doğru başlayan ve zamanla etkisini artıran gök gürültülü sağanak günlük yaşamı etkiledi. Başkentte gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi. Batıkent'te yağıştan dolayı zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

ankara-saganak

RÖGARLAR TAŞTI

Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'nde sağanak sebebiyle su birikintileri oluştu, Yeşiltepe Caddesi'nde rögarlar taştı. Belediye ekipleri, caddede suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

New folder_AA-37739096 (1)

Trafik ekipleri ise güzergah boyunca araç sürücülerini uyardı. Sağanak, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi ile Şaşmaz ve Batıkent bulvarlarında da etkisini gösterdi. Yer yer su birikintileri oluşurken, sağanak iki bulvarda da trafiğin yavaşlamasına neden oldu.

ANKARADA-SAGANAK-VE-DOLU-ETKILI-OLDU_677916_200706

FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞIŞI ARAÇLARDA KÜÇÜK ÇAPLI HASAR OLUŞTURDU

Başkentte öğle saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu, dışarıda bulunanları zor durumda bıraktı. Yağış şehirde yaşamı olumsuz etkilerken, caddeler ve sokaklar beyaza büründü.

ANKARADA-SAGANAK-VE-DOLU-ETKILI-OLDU_677915_200706

Özellikle Polatlı ilçesinde etkili olan dolu yağışı, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle bazı araçların kaportalarında küçük çaplı hasar oluştu.

24 Nisan 2025
24 Nisan 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri Bakanlığı'ndan 1915 tepkisiDışişleri Bakanlığı'ndan 1915 tepkisi
Yengesi ve ağabeyini tandıra gömmüştü! Mahkemeden 'beraat' kararıYengesi ve ağabeyini tandıra gömmüştü! Mahkemeden 'beraat' kararı
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Ankara trafik gök gürültüsü sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Vah vah' dedi! O yöntemle altın alanları duyunca...

'Vah vah' dedi! O yöntemle altın alanları duyunca...

F.Bahçe'nin eski yıldızı adım adım Cimbom'a... İmza her an atılabilir!

F.Bahçe'nin eski yıldızı adım adım Cimbom'a... İmza her an atılabilir!

Yengesi ve ağabeyini tandıra gömmüştü! Mahkemeden 'beraat' kararı

Yengesi ve ağabeyini tandıra gömmüştü! Mahkemeden 'beraat' kararı

AFAD duyurdu! İstanbul'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD duyurdu! İstanbul'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

Tırmanışta hayatını kaybeden ünlü doktor çıktı

Tırmanışta hayatını kaybeden ünlü doktor çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.