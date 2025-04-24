Meteoroloji'den uyarı gelmişti! Ankara'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Ankara'da Akşama doğru başlayan ve zamanla etkisini artıran gök gürültülü sağanak günlük yaşamı etkiledi. Başkentte gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi. Batıkent'te yağıştan dolayı zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

RÖGARLAR TAŞTI

Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'nde sağanak sebebiyle su birikintileri oluştu, Yeşiltepe Caddesi'nde rögarlar taştı. Belediye ekipleri, caddede suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Trafik ekipleri ise güzergah boyunca araç sürücülerini uyardı. Sağanak, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi ile Şaşmaz ve Batıkent bulvarlarında da etkisini gösterdi. Yer yer su birikintileri oluşurken, sağanak iki bulvarda da trafiğin yavaşlamasına neden oldu.

FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞIŞI ARAÇLARDA KÜÇÜK ÇAPLI HASAR OLUŞTURDU

Başkentte öğle saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu, dışarıda bulunanları zor durumda bıraktı. Yağış şehirde yaşamı olumsuz etkilerken, caddeler ve sokaklar beyaza büründü.

Özellikle Polatlı ilçesinde etkili olan dolu yağışı, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle bazı araçların kaportalarında küçük çaplı hasar oluştu.