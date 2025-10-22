Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul ve Ankara'da üç gün yağış var... Lodosla birlikte vuracak

Ekim ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede düştü, güneşli hava ise yerini yağmura bıraktı. Hafta başında etkisini göstermeye başlayan yağışlı havalar, hafta sonuna kadar sürece.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR BURALARDA ŞİDDETLİ OLACAK! KARADENİZ İÇİN SİS UYARISI

Yağışların; Kıyı Ege, Van, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis olması tahmin ediliyor.

5 BÜYÜK KENTTE YAĞIŞ VAR

Lodos sıcaklığı yükseltirken, Ege denizinden yağmur da getiriyor. Beş büyük kentte yağış var ancak İstanbul ve Bursa'da hafif olarak görülecek. Ankara ve Antalaya'da ise sağanak şeklinde daha kuvvetli olacak. İzmir'de de etkisini azaltan yağışlar perşembe günüyle birlikte yeniden etkisini artıracak.

İstanbul'da bugün 20 derece olması beklenen sıcaklık; Ankara'da 19, İzmir ve Bursa'da 24, Antalya'da ise 25 derece olacak.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Yarın ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yağış bekleniyor. Aynı bölgelerde aralıklı yağışlar cuma günü de devam edecek.

MUĞLA İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından Muğla için bugün ve yarın sarı kodlu uyarı verildi. Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün sabah saatlerinden itibaren Muğla'nın batısında zamanla il genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.