Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul ve Ankara'da üç gün yağış var... Lodosla birlikte vuracak

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok bölgede yağışlı hava etkili olmaya başladı. Özellikle bu hafta başı etkisini artıran yağışlar beş büyük kentte etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son verilere göre İstanbul ve Ankara'da üç gün boyunca yağışlı hava etkili olacak. Yarın ise Çanakkale ve İzmir'in kuzey kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor. Ayrıca Muğla için de sarı kodlu uyarı verildi. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Ekim ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede düştü, güneşli hava ise yerini yağmura bıraktı. Hafta başında etkisini göstermeye başlayan yağışlı havalar, hafta sonuna kadar sürece.

Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul ve Ankara da üç gün yağış var... Lodosla birlikte vuracak 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul ve Ankara da üç gün yağış var... Lodosla birlikte vuracak 2

YAĞIŞLAR BURALARDA ŞİDDETLİ OLACAK! KARADENİZ İÇİN SİS UYARISI

Yağışların; Kıyı Ege, Van, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul ve Ankara da üç gün yağış var... Lodosla birlikte vuracak 3

5 BÜYÜK KENTTE YAĞIŞ VAR

Lodos sıcaklığı yükseltirken, Ege denizinden yağmur da getiriyor. Beş büyük kentte yağış var ancak İstanbul ve Bursa'da hafif olarak görülecek. Ankara ve Antalaya'da ise sağanak şeklinde daha kuvvetli olacak. İzmir'de de etkisini azaltan yağışlar perşembe günüyle birlikte yeniden etkisini artıracak.

İstanbul'da bugün 20 derece olması beklenen sıcaklık; Ankara'da 19, İzmir ve Bursa'da 24, Antalya'da ise 25 derece olacak.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Yarın ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yağış bekleniyor. Aynı bölgelerde aralıklı yağışlar cuma günü de devam edecek.

Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul ve Ankara da üç gün yağış var... Lodosla birlikte vuracak 4

MUĞLA İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından Muğla için bugün ve yarın sarı kodlu uyarı verildi. Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün sabah saatlerinden itibaren Muğla'nın batısında zamanla il genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

