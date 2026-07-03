Meteoroloji haritayı paylaştı! Kavurucu sıcaklara mola: Sağanak ve fırtına yolda! İstanbul için tarih verildi

MGM, resmi internet hesabından hafta sonu ve yeni haftaya ilişkin haritalı tahminlerini paylaştı. Bugün akşam saatleri itibarıyla yurtta yer yer sağanak geçişleri görülecek. Ancak bu yağışlar hafta sonunun provası niteliğinde! Zira hafta sonu yurdun büyük bölümünde sağanak yağış ve fırtına bekleniyor.

FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ YOLDA!

Bugün yurdun bazı bölgelerinde görülecek yağışlar, hafta sonu etkisini artıracak yağışlı hava ve fırtınanın fragmanı olacak.

Meteoroloji'nin 7 günlük tahminlerine göre hafta sonundan itibaren özellikle batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıklarda kademeli düşüş bekleniyor. Cumartesi günü Marmara'nın büyük bölümü ile Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.

FIRTINANIN HIZI 60 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Pazar günü yağışlı sistem daha da genişleyerek Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun önemli bölümüne yayılacak. Marmara ve Ege'de hızı 60 kilometreye kadar fırtına görülecek.

Yeni haftanın ilk günlerinde de birçok bölgede gök gürültülü sağanakların devam etmesi beklenirken, Meteoroloji batı bölgelerinde sıcaklıkların cumartesi gününden itibaren biraz azalacağını, buna karşın yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdüreceğini bildirdi.

İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ

İstanbul'da da yağışlı havanın cuma akşam saatleri itibarıyla başlaması ve cumartesi günü boyunca sürmesi bekleniyor.

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BARTIN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık