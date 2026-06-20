Meteoroloji peş peşe uyardı: Sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları başta olmak üzere birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Uzmanlar, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT!

Tahminlere göre Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Meteoroloji, ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

AKDENİZ VE İÇ ANADOLU'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Batı ve Orta Akdeniz ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. İç Anadolu'da ise Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir dışında kalan birçok ilde gök gürültülü sağanak görülecek.

KARADENİZ'DE YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Batı Karadeniz'in büyük bölümünde sağanak yağış beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde de aralıklı yağışlar görülecek. Bölgedeki vatandaşların ani yağışlara karşı dikkatli olması istendi.

TOZ TAŞINIMI GELİYOR

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı etkili olacak. Uzmanlar, hava kalitesinde düşüş yaşanabileceğini, görüş mesafesinin azalabileceğini ve bazı bölgelerde çamur şeklinde yağış görülebileceğini belirtti.

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Marmara Bölgesi'nde Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, bölgenin güneybatısında kuvvetli rüzgar etkili olacak. Kuzey Ege kıyılarında da zaman zaman fırtınamsı rüzgarların görüleceği tahmin ediliyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIK YÜKSEK SEYREDECEK

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı beklenirken, Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava etkisini sürdürecek. Diyarbakır ve Siirt'te hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

DENİZCİLERE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, özellikle Ege Denizi'nde etkili olması beklenen fırtınamsı rüzgarlara karşı denizcileri ve balıkçıları uyardı. Yetkililer, denize açılacak vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri gerektiğini belirtti.

GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 27

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 27

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 37