HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Meteoroloji raporu paylaştı! Önümüzdeki 5 günde dikkat... İstanbul için poyraz uyarısı: Sert esecek

Hava sıcaklıkları yurdun birçok bölümünde hissedilir derecede düştü. Özellikle İstanbul'da etkili olan soğuk hava önümüzdeki günlerde daha da etkisini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan tahminlere göre Marmara ve Karadeniz bölgelerinde 5 gün boyunca kuvvetli sağanağın etkili olacak. Ayrıca İstanbul'da yarın kuvvetli poyrazın etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji raporu paylaştı! Önümüzdeki 5 günde dikkat... İstanbul için poyraz uyarısı: Sert esecek
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok soğuk havanın etkisi altına girdi. Özellikle yurdun doğu ve iç kısımlarının yüksek noktalarında kar yağışları başladı.

Meteoroloji raporu paylaştı! Önümüzdeki 5 günde dikkat... İstanbul için poyraz uyarısı: Sert esecek 1

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde biraz daha düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Ekim hava durumu raporunu yayımladı.

Meteoroloji raporu paylaştı! Önümüzdeki 5 günde dikkat... İstanbul için poyraz uyarısı: Sert esecek 2

MGM, tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz (Zonguldak ve Düzce hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji raporu paylaştı! Önümüzdeki 5 günde dikkat... İstanbul için poyraz uyarısı: Sert esecek 3

3 BÖLGEDE GECE SAATLERİNDE SİS ETKİLİ OLACAK

Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde etkili olan pus ve yer yer sis hadisesinin gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ VE POYRAZ UYARISI

Öte yandan MGM'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Hafta sonu, iki gün boyunca İstanbul dahil birçok şehirde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ayrıca kuvvetli poyrazın da etkili olacağı belirtildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Askeri hastaneler, Gazze Görev Gücü...Askeri hastaneler, Gazze Görev Gücü...
İstanbul dahil 7 il bu tarihe hazırlanıyor: Tüm kurumlarda aynı anda başlayacakİstanbul dahil 7 il bu tarihe hazırlanıyor: Tüm kurumlarda aynı anda başlayacak

Anahtar Kelimeler:
İstanbul meteoroloj poyraz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.