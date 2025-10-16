Meteoroloji raporu paylaştı! Önümüzdeki 5 günde dikkat... İstanbul için poyraz uyarısı: Sert esecek

Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok soğuk havanın etkisi altına girdi. Özellikle yurdun doğu ve iç kısımlarının yüksek noktalarında kar yağışları başladı.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde biraz daha düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Ekim hava durumu raporunu yayımladı.

MGM, tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz (Zonguldak ve Düzce hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

3 BÖLGEDE GECE SAATLERİNDE SİS ETKİLİ OLACAK

Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde etkili olan pus ve yer yer sis hadisesinin gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ VE POYRAZ UYARISI

Öte yandan MGM'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Hafta sonu, iki gün boyunca İstanbul dahil birçok şehirde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ayrıca kuvvetli poyrazın da etkili olacağı belirtildi.