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Meteoroloji saat vererek uyardı: 19 kentte 'sarı kod' alarmı! Kuvvetli sağanak geliyor

İlkbahar'ın son gününde Meteoroloji'den peş peşe hafta sonu uyarıları yapıldı. Bugün ve yarın yurdun birçok kesiminde beklenen şiddetli sağanak nedeniyle 19 kentte 'sarı kodlu' alarm verildi. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Bayramda havalar ısınacak mı? İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji saat vererek uyardı: 19 kentte 'sarı kod' alarmı! Kuvvetli sağanak geliyor

Yaz mevsimi başlamadan önceki son günde Meteoroloji, yurt genelinde beklenen yağmur nedeniyle 19 kentte sarı kodlu uyarı yaptı. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Marmara'da yer yer kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz (Mersin ve Adana'nın batısı hariç), İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Balıkesir ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların Güney ve İç Ege ve Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra Sivas çevreleri Kayseri'nin doğu kesimleri ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

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Yağışların Güney ve İç Ege ve Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra Sivas çevreleri, Kayseri'nin doğusu ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

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Marmara’da kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
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