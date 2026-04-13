Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak!

Yurt genelinde salı gününden itibaren sıcaklıkların 4 ila 8 derece artması bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, soğuk ve yağışlı hava yarın doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk edecek. İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Mardin ve Batman çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Trakya kesiminde doğu ve güneydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak! 1

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Salı, çarşamba ve perşembe günleri yurtta, yağışsız ve parçalı az bulutlu bir hava yaşanacağını aktaran Çelik, "Sıcaklıklar salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde hızla yükselecek. Salı gününden itibaren iç kesimlerde 4 ila 8 derecelik bir sıcaklık artışı bekliyoruz. Diğer yerlerde ise 2 ila 4 derecelik sıcaklık artışını göreceğiz." diye konuştu.

Çelik, yağışların yarın Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görüleceğini anlatarak, salı gününden itibaren yurt genelinde yağış beklenmediğini söyledi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Gelecek 3 gün boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmediğini aktaran Çelik, "Ankara'da yarın 12 derece olan sıcaklık, salı 16, çarşamba 19 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'daki sıcaklıklar 15, salı 17, çarşamba 16 derece. İzmir'de de sıcaklıklar yarın 22 dereceye kadar çıkıyor. Sıcaklıklar İzmir'de salı 24, çarşamba 23 derece." bilgisini verdi.

Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak! 2

2 İLDE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Nisan Salı günü için Ağrı ve Hakkari illerine sarı kodlu sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak! 3

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Bingöl ve Tunceli için zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Tunceli ve Bingöl çevrelerinde Pazarı Pazartesiye bağlayan geceden itibaren orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Salı (14.04.2026) gününe kadar devam etmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin e vatandaşların dikkatli tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

