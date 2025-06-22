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Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar 9 derece birden artacak

Yaz etkisini arttırıyor. İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yurt genelinde sıcaklıklar salıdan itibaren 6 ila 9 derece üzerine çıkacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen; Güneş radyasyonu seviyesinin tüm bölgelerde 8-10 değerine ulaşacağını belirterek; "Bu değer güneşe çıkmayın demek" dedi.

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar 9 derece birden artacak

İstanbul, İzmir ve Aydın'da sıcaklıklar rekor seviyelere çıkacak. Yurt genelinde sıcaklıklar salıdan itibaren artacak ve mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN ARTIYOR!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışlı ve serin sistemin etkisini kaybedeceğini bildiren Çelik, sıcaklıkların salı gününden itibaren batıdan başlayarak hızla artacağını belirtti.

Yarın sadece Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış görüleceğini aktaran Çelik, "Salıdan itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak. Bu sıcaklık artışından özellikle batı ve güney bölgeleri daha çok etkilenecek." dedi. Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 34, İstanbul'da 35, İzmir'de 39, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 41-42, Aydın'da 44 dereceye kadar çıkacağını vurguladı.

3 GÜN BOYUNCA YAĞIŞ YOK!

Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıkacağını aktaran Çelik, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklenmediğini ve açık havanın etkili olacağını söyledi.

Cengiz Çelik, vatandaşları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyararak, çıkmak zorunda kalanların şapka, güneş gözlüğü ve açık renkli giysiler kullanmaları gerektiğine dikkati çekti.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sıcaklık
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