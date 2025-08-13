HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Meteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat! Kuvvetli fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Megakentte rüzgarın hızının Perşembe günü 60 km/saate kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat! Kuvvetli fırtına geliyor

İstanbul Valiliği tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin verilerine göre, vatandaşlara kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarı yapıldı.

Meteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat! Kuvvetli fırtına geliyor 1

İSTANBULLULAR DİKKAT

Yapılan açıklamada, "Bölgemizde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 14 Ağustos Perşembe günü gece saatlerine kadar İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’nin batı ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde eseceği bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat! Kuvvetli fırtına geliyor 2

Meteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat! Kuvvetli fırtına geliyor 3

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkesir'de peşe peşe depremler! AFAD büyüklüklerini açıkladıBalıkesir'de peşe peşe depremler! AFAD büyüklüklerini açıkladı
Güzeldere Tüneli’nin ikinci tüpünde çalışmalar sona doğruGüzeldere Tüneli’nin ikinci tüpünde çalışmalar sona doğru

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fırtına mgm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! Çevre illerden arıyorlar

60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! Çevre illerden arıyorlar

Fenerbahçe Feyenoord'u geçti! Kasayı doldurdu...

Fenerbahçe Feyenoord'u geçti! Kasayı doldurdu...

İstanbul Valiliği uyardı, kararlar peş peşe alındı!

İstanbul Valiliği uyardı, kararlar peş peşe alındı!

Bodrum'da korkunç olay! Genç çift başından vurulmuş halde ölü bulundu

Bodrum'da korkunç olay! Genç çift başından vurulmuş halde ölü bulundu

Belediye başkanı makam arabasını değiştirdi, paylaşımı gündem oldu

Belediye başkanı makam arabasını değiştirdi, paylaşımı gündem oldu

Yer: Şişli! Metroda iğrenç olay: Kadınlar yakalayınca telefonunu kırdı

Yer: Şişli! Metroda iğrenç olay: Kadınlar yakalayınca telefonunu kırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.