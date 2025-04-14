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Meteoroloji tarihleri açıkladı: Bahar havası geri geliyor! Sıcaklıklar yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava tahmini raporunu açıkladı. Geçtiğimiz hafta yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava ve nisan ayında beklenmedik kar sürprizi etkisini göstermişti. Yeni hava durumu raporuna göre yarından itibaren sıcaklıklar batı bölgelerden başlayarak yükselecek.

Meteoroloji tarihleri açıkladı: Bahar havası geri geliyor! Sıcaklıklar yükselecek
Nilgün Akbıyık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahminlerini paylaştı. Hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar batıda hissedilir derecede artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olmak üzere Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Tunceli, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklenmektedir.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI:

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir.

14-18 NİSAN HARİTALI HAVA DURUMU

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcaklıkları Ankara'da 16, İstanbul'da 19, İzmir'de 21, Antalya'da 25, Adana'da 25, Diyarbakır'da 16, Samsun'da 14 dereceye kadar yükselecek.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji bahar
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