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Meteoroloji tek tek duyurdu! Yarına dikkat: İstanbul, Ankara, İzmir...

Nisan ayının son günleri yaklaşırken hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji 22 Nisan hava durumunu paylaştı. Yarına ise ayrı bir dikkat çekildi. Birçok kente yağmur geliyor. Öte yandan İstanbul, Ankara ve İzmir için de son durum paylaşıldı. İşte 7 bölgenin hava durumu...

Meteoroloji tek tek duyurdu! Yarına dikkat: İstanbul, Ankara, İzmir...
Ufuk Dağ

Türkiye Nisan ayını geride bırakmaya hazırlanırken soğuklar nedeniyle tarlada birçok ürünü don vurdu ve mahsuller tarlada kaldı. Tatil yapmak için sıcak havaların gelmesini dört gözle bekleyen vatandaşlar için de bir kez daha yağmur sürprizi yaşanacak. Özellikle yarın çok sayıda bölge yağmur görecek. Meteoroloji beklenen verisini açıkladı. İşte Türkiye'de 22 Nisan 2025'te hava durumu....

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

salı

DİKKAT! YARIN YAĞIŞLAR BAŞLIYOR

Son günlerde etkili olan kuru havanın ardından bu hafta yurt genelinde yağışlı hava tesirini gösterecek. Meteoroloji'nin son dakika uyarılarına göre özellikle yurdun kuzeydoğu bölgelerinde hafta boyunca aralıksız yağış görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi genelinde yağışların bir hafta boyunca devam edeceği tahmin ediliyor.

Batı bölgelerde ise yağışlar yarından itibaren başlayacak. Yağışlar yarın, perşembe ve cuma günü kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli olacak, sıcaklıklarda ise herhangi bir değişiklik yaşanmayacak ve mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

çarşamba

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Tahminlere göre Ankara’da yağışlar yarın başlayacak ve pazar gününe kadar devam edecek, sıcaklık 20-22 derece civarında seyredecek. İstanbul’da ise yağışlar perşembe gününden itibaren görülecek, sıcaklıklar 19 ile 21 derece arasında. İzmir’de de perşembeden itibaren gök gürültülü sağanak görülecek ve sıcaklıklar hafta boyunca 25 derece civarında olacak.

İşte diğer bölgelerdeki hava durumu...

perşemve

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinin pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU İÇ1

EGE

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Muğla çevreleri ve Aydın'ın güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri(Düzce hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 15°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu yağmur Ankara İstanbul İzmir
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