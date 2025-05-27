Meteoroloji uyardı! 11 il için sarı kodlu alarm verildi: Kuvvetli yağış geliyor

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, yarın gök gürültülü sağanak nedeniyle 11 il için sarı uyarı verildiği belirtildi.

11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Açıklamaya göre, Adana ve Mersin'in kuzeyi, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Hatay'ın kuzey ilçeleri, Sivas'ın güneyi ve Malatya'nın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Artvin'in iç kesimleri ve Erzurum'un doğusu ile Ardahan ve Kars'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (@meteoroloji_twi) alınan son bilgilere göre; 28 Mayıs 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle;



🟡 11 ilimiz için Sarı Uyarı verilmiştir.



📍 Adana ve Mersin illerinin kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı,… pic.twitter.com/bYMWP19dqM — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) May 27, 2025