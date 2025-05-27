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Meteoroloji uyardı! 11 il için sarı kodlu alarm verildi: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı 11 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli sağanak, gök gürültüsü, ve fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. İşte sarı kodlu uyarı verilen iller...

Meteoroloji uyardı! 11 il için sarı kodlu alarm verildi: Kuvvetli yağış geliyor
Begüm Özkaynak

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, yarın gök gürültülü sağanak nedeniyle 11 il için sarı uyarı verildiği belirtildi.

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11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Açıklamaya göre, Adana ve Mersin'in kuzeyi, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Hatay'ın kuzey ilçeleri, Sivas'ın güneyi ve Malatya'nın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Artvin'in iç kesimleri ve Erzurum'un doğusu ile Ardahan ve Kars'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji sarı yağış
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