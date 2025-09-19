HABER

Meteoroloji uyardı: 21 il için sarı kodlu şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 21 ilde şiddetli yağış ve fırtına beklendiğini duyurarak sarı kodlu uyarı yayınladı. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Hafta sonundan itibaren ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Vatandaşların sel ve su baskınına karşı dikkatli olması gerekiyor. İşte detaylar…

Sedef Karatay

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 21 il için sarı kodlu şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Adıyaman, Artvin, Bitlis, Bolu, Giresun, Hakkari, Mersin, Kastamonu, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Van, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce’de kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Vatandaşların sel ve su baskınına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, cumartesi günü Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışların aralıklarla süreceğini, pazar gününden itibaren ise yurt genelinde yağışsız bir havanın hakim olacağını açıkladı. Sıcaklıkların cuma ve cumartesi mevsim normallerinin altında seyredeceğini, ancak batıdan başlayarak hafta ortasına kadar 3-6 derece yükseleceğini belirtti. İstanbul’da sıcaklık 25-27°C, Ankara’da 23-28°C, İzmir’de ise 29-30°C’nin üzerinde olacak.

BUGÜN HAVA DURUMU

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu; Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay kıyıları, Adana ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar, güney kesimlerde kuzeyden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU:

İstanbul: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.
Ankara: 21°C, parçalı bulutlu.
İzmir: 29°C, az bulutlu.
Bursa: 24°C, parçalı ve çok bulutlu.
Trabzon: 23°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli.

20 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU

Erzurum: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı.
Kars: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.
Diyarbakır: 28°C, parçalı ve az bulutlu.
Gaziantep: 28°C, parçalı bulutlu.

21 EYLÜL PAZAR HAVA DURUMU

22 EYLÜL PAZARTESİ HAVA DURUMU

Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olması ve Meteoroloji’nin uyarılarını takip etmesi öneriliyor.

