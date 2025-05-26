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Meteoroloji uyardı! 34 kentte 'sarı kodlu' alarm! Kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımı...

Hava durumu son dakika gelişmeleri ile birlikte yakından takip ediliyor. Havalar bir sıcak bir soğuk derken bu kez de yurtta sağanak yağışlar etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 34 il için sarı kodlu alarm verdi. Hava sıcaklığının Trakya kesimi ile Kıyı Ege'de hissedilir derecede azalacağı belirtilirken, yurdun birçok kesimi için kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı yaptı. İşte 5 günlük haritalı hava durumu...

Meteoroloji uyardı! 34 kentte 'sarı kodlu' alarm! Kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

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Hava sıcaklığının, Trakya kesimi ile Kıyı Ege'de hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

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Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

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Rüzgarın, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

34 İL İÇİN 'SARI KODLU' UYARI

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 34 kent için 'sarı kodlu' uyarılar yapıldı.

Uyarı yapılan iller arasında, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir,Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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