Meteoroloji uyardı: 4 il için turuncu, 16 il için sarı alarm! Çok kuvvetli geliyor: Sel ve su baskını tehlikesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde etkili olacak yağışlar nedeniyle 4 il için turuncu, 16 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. Türkiye’nin büyük bir kısmında gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun batı kesimlerinde yağışların etkili olacağı, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli sağanakların görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: 4 il için turuncu, 16 il için sarı alarm! Çok kuvvetli geliyor: Sel ve su baskını tehlikesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde 3 ila 5 derece arasında düşmesi öngörülürken, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde lodosun zaman zaman etkisini artıracağı bildirildi.

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara'nın batısı, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: 4 il için turuncu, 16 il için sarı alarm! Çok kuvvetli geliyor: Sel ve su baskını tehlikesi 1

KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT!

Yağışların; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Ankara’nın batı ilçeleri ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının, batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: 4 il için turuncu, 16 il için sarı alarm! Çok kuvvetli geliyor: Sel ve su baskını tehlikesi 2

SARI VE TURUNCU KODLU ALARM

Bugün 16 il için sarı 4 il için de turuncu kodlu alarm verildi. Turuncu kodlu uyarı yapılan iller Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın oldu. Sarı kodlu uyarı yapılan iller ise Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Bursa, Denizli, Edirne, Isparta, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Uşak, Yalova oldu.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik ve Sakarya çevreleri haric yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 12°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 17°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

MANİSA 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sanah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 18°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 17°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın batısı ile Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 10°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu,

ZONGULDAK 14°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu,

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

KARS 4°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

VAN 9°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

