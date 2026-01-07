Meteoroloji uyardı: Fırtına, çığ, sağanak! AKOM, İstanbul için saat verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

"LODOS PERŞEMBE GÜNÜ BATI BÖLGELERİMİZİN TAMAMINDA ETKİLİ OLACAK"

Çelik, yarın yurdun batı bölgelerinde kuvvetli lodosla birlikte sağanak geçişleri görüleceğini bildirdi. Perşembe günü batı ve iç bölgelerin tamamında yağış beklendiğini aktaran Çelik, "Perşembe günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli sağanak göreceğiz. Lodos, perşembe günü batı bölgelerimizin tamamında etkili olacak." dedi.

"İÇ KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR"

Cuma günü ise Edirne ile Kırklareli çevreleri hariç yurdun tamamında yağış beklendiğini söyleyen Çelik, "Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde ancak iç kesimlerde rakımı yüksek bölgelerde karla karışık yağmur şeklinde görülecek." diye konuştu.

SICAKLIKLAR CUMADAN İTİBAREN DÜŞECEK

Çelik, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiğini ancak cuma gününden itibaren düşeceğini bildirdi.

Ankara'da perşembe ve cuma günü yağış görüleceğini belirten Çelik, sıcaklıkların 12 ila 14 derecelerde seyrettiğini ancak cuma günü 5 dereceye kadar düşeceğini kaydetti. İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu olduğunu ifade eden Çelik, hafta sonu sıcaklıkların düşeceğini, yağışların ise il genelinde görüleceğini aktardı. Çelik, İzmir'de hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi.

AKOM, İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ! SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

Öte yandan AKOM son uyarısında İstanbul için saat verdi. Yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinden (22:00) itibaren rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetleneceği, perşembe sabah saatlerinden (8:00) itibaren fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60-90km/s) şeklinde esmesi beklenirken beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök görültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların perşembe günü itibari ile 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor" denildi.

FIRTINA UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerde beklenen rüzgarın, bugün öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile zamanla Marmara'nın batısı ve İç Ege'de güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), Marmara'nın güneybatısı ile Ege'nin kuzey kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SAĞANAK YAĞIŞ

Trakya Kesimi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında yerel kuvvetli (30-60 kg/ m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ'DEN 36 İLE SARI KODLU UYARI

Ayrıca Meteoroloji tarafından paylaşılan uyarı haritasında 36 il için sarı kodlu uyarı verildi. O iller ise şu şekilde: Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İzmir, Kars, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tuncel, Uşak, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır