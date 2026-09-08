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Meteoroloji uyardı! Gündüz yaz, gece kış havası: Bir günde 13 derece birden soğuyacak

Eylül ayının ilk günlerinde Türkiye'de gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı açılmaya başladı. Bazı kentlerde gün içinde yaz sıcakları yaşanırken, gece saatlerinde termometreler 10-13 derece birden geriliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre sıcaklık farklarının önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Gündüz yaz, gece kış havası: Bir günde 13 derece birden soğuyacak
Nilgün Arabacı

Türkiye'de eylül ayının ilk haftasıyla birlikte gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki fark belirginleşti. Gündüz saatlerinde güneşin etkisiyle sıcaklıklar yaz günlerini aratmazken, akşam saatlerinden itibaren hava hızla serinliyor. Özellikle Ankara'da öğle saatlerinde 25 dereceyi bulan sıcaklığın gece 12 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Artvin çevreleri ile Tokat'ın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde rüzgar hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! Gündüz yaz, gece kış havası: Bir günde 13 derece birden soğuyacak 1

BÜYÜKŞEHİRLERDE SICAKLIKLAR

İstanbul'da poyrazın etkili olması beklenirken termometrelerin öğle saatlerinde 27 dereceyi göstermesi öngörülüyor. İzmir'de kuvvetli rüzgarla birlikte sıcaklığın 34 dereceye ulaşması beklenirken, Ankara'da öğle saatlerinde 25 derece ölçülecek.

Gündüz saatlerinde güneşin etkisini sürdürmesi sıcaklıkların yüksek seyretmesine neden olurken, akşam saatlerinden itibaren hava hızla değişecek. Gece saatlerinde sıcaklıkların bazı kentlerde 10-13 derece birden düşmesi bekleniyor.

İstanbul'da gündüz 27 derece olan sıcaklığın gece saatlerinde yaklaşık 10 derece gerilemesi bekleniyor. Ankara'da ise sıcaklık farkı daha da belirgin olacak. Öğle saatlerinde 25 dereceye ulaşan sıcaklığın gece 12 dereceye kadar düşmesi, gün içinde 13 derecelik fark oluşması anlamına geliyor.

SICAKLIK HIZLA DÜŞÜYOR

Gece saatlerinde etkisini artıran rüzgar ve açık gökyüzünün neden olduğu hızlı ısı kaybının, sıcaklıkların kısa sürede düşmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Gündüz ve gece arasındaki bu belirgin sıcaklık farkı nedeniyle özellikle gece dışarıda bulunacakların ve sabah erken saatlerde yola çıkacakların tedbirli olması gerekiyor. Gün içinde sıcak havaya aldanarak ince kıyafetlerle dışarı çıkanların, akşam saatlerinde hissedilen serinlik karşısında zorlanabileceği belirtiliyor.

Meteoroloji tahminlerine göre sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Böylece Türkiye genelinde önümüzdeki günlerde de gündüzleri sıcak, geceleri ise belirgin şekilde serinleyen hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor.

Meteoroloji uyardı! Gündüz yaz, gece kış havası: Bir günde 13 derece birden soğuyacak 2

Bazı illerde beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar

Ankara: Az bulutlu ve açık, 25 derece
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 27 derece
İzmir: Az bulutlu ve açık, 34 derece
Adana: Az bulutlu ve açık, 37 derece
Antalya: Az bulutlu ve açık, 38 derece
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25 derece
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 23 derece
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 20 derece
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 33 derece

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji sıcaklık
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