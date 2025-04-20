Meteoroloji uyardı! Hem çöl tozu hem sağanak yağmur: Özellikle bu illerdekiler dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Ayrıca, bugün Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAMUR

Bugün hava ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu.İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Erzincan ve Van çevreleri ile Kütahya’nın, Eskişehir'in, Erzurum'un kuzey, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Rüzgarın da, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda da toz taşınımı görülmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Meteoroloji'nnin orta ve uzan vadeli tahminlerine göre, sıcaklıklar nisan yağmurlarının da etkisiyle mevsim normallerinin altında seyrediyor. Ülke genelinde yarın (21 Nisan Pazartesi) günü güneş kısa süreliğine yüzünü gösterecek. Ancak salı gününden itibaren yeni ve yağışlı bir hava kütlesi yurda giriş yapacak. Meteorolojik verilere göre yağışlar 26 Nisan'a kadar etkisini sürdürecek. Bu tarihten sonra ilkbahar mevsimi daha hissedilir olacak. Ancak mayıs ayına kadar yağmur geçişleri yurt genelinde devam edecek.