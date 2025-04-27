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Meteoroloji uyardı: O bölgelere kuvvetli sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Tahminlere göre Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların etkili olacağı iller de tek tek sıralandı. İşte yurtta hava durumu!

Meteoroloji uyardı: O bölgelere kuvvetli sağanak geliyor!
Doğukan Akbayır

Meteoroloji haftalık hava durumu değerlendirmesini tamamladı. MGM'den yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege (Muğla kıyıları hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nu kuzeyinin(Tunceli hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

hava durumu

https://www.mynet.com/hava-durumu

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Anahtar Kelimeler:
mgm sağanak yağış
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