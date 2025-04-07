HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Meteoroloji uyarmıştı! Trakya bembeyaz oldu: Kartpostallık görüntüler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde yurda Balkanlar'dan gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava için uyarıda bulunmuştu. Sistem dün akşam saatleri itibarıyla Trakya'dan yurda giriş yaptı. Edirne kent merkezinde ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken kartpostallık görüntüler oluştu.

Meteoroloji uyarmıştı! Trakya bembeyaz oldu: Kartpostallık görüntüler

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisine giren kentte sıcaklıklar hissedilir derecede düşmeye başladı. Etkili olan sağanak hava sıcaklığının daha da düşmesi nedeniyle kar yağışına dönüştü. Bulgaristan sınırına yakın yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte zaman zaman etkisini artıran kar yağışının akşam saatlerine dek sürmesi bekleniyor.

b

KIRKLARELİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

c

Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında tipi şeklinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

m

EKİPLER SEFERBER OLDU

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

n

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

v

EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI

Edirne kent merkezinde Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle kar yağdı.

x

z

Kaynak: AA
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Karnında bebek var demediler, hamile kadını da öldürdüler! İstanbul’da maskeli saldırgan dehşeti: Ev kan gölüne döndüSon dakika | Karnında bebek var demediler, hamile kadını da öldürdüler! İstanbul’da maskeli saldırgan dehşeti: Ev kan gölüne döndü
Kanserle savaşta yöntem: ‘PBF' yaklaşımı nedir? Kanserle savaşta yöntem: ‘PBF' yaklaşımı nedir?

Anahtar Kelimeler:
Edirne Kırklareli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir 'Türbülansa hazır olun' diyerek açıkladı!

Cüneyt Özdemir 'Türbülansa hazır olun' diyerek açıkladı!

Hafize Gaye Erkan geri dönüyor! Parola: Tom Barrack

Hafize Gaye Erkan geri dönüyor! Parola: Tom Barrack

Yine İstanbul yine gişe faciası! Aynı yerde aynı kaza

Yine İstanbul yine gişe faciası! Aynı yerde aynı kaza

5 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı... Komşu kavgasının nedeni ortaya çıktı

5 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı... Komşu kavgasının nedeni ortaya çıktı

İmamoğlu'nun yerine adaylığı gündemde! "Evin siyasetçisi" mesajı

İmamoğlu'nun yerine adaylığı gündemde! "Evin siyasetçisi" mesajı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.