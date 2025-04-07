Meteoroloji uyarmıştı! Trakya bembeyaz oldu: Kartpostallık görüntüler

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisine giren kentte sıcaklıklar hissedilir derecede düşmeye başladı. Etkili olan sağanak hava sıcaklığının daha da düşmesi nedeniyle kar yağışına dönüştü. Bulgaristan sınırına yakın yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte zaman zaman etkisini artıran kar yağışının akşam saatlerine dek sürmesi bekleniyor.

KIRKLARELİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında tipi şeklinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI

Edirne kent merkezinde Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle kar yağdı.

Kaynak: AA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır