Meteoroloji uzmanı Orhan Şen tarih vererek uyardı: "Durum biraz tehlikeli"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son hava durumu tahminlerine göre, yurdun birçok noktasında sağanak yağış görülecek. Batı Karadeniz başta olmak üzere bazı il ve ilçelerde yağışların yerel olarak etkili olması beklenirken Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve bazı iç bölgelerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek.

SAĞANAK BEKLENEN İLLER BELLİ OLDU

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çankırı, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ayrıca Çanakkale'nin doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

6 BÖLGEDE SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis görülecek.

Özellikle sabah saatlerinde yola çıkacak sürücülerin görüş mesafesindeki azalmaya karşı dikkatli olması gerekiyor.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında, bazı yerlerde ise normallerin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ORHAN ŞEN TARİH VEREREK UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, önümüzdeki hafta beklenen yağışlara karşı peş peşe uyarılarda bulundu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkili olacağını belirterek İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sel riski oluşturabilecek yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen CNN Türk yayınında tarih vererek uyardı.

'Tehlikeli yağışlar olabilir' diyen Orhan Şen yağış olacak bölgelere dikkat çekerek uyarılarına şu ifadelerle devam etti:

Önümüzdeki hafta durum biraz kritik. Akdeniz üzerinden gelen bir yağışlı hava kütlesi var. Bu biraz tehlikeli. Daha kuvvetli yağışlar olabilir. Ege ve Akdeniz bölgesine çok dikkat edeceğiz. Şiddetli yağışlar olabilir. Salı gününden itibaren bu bölgeye dikkat etmek gerek.

Pazartesi gecesi başlayacak İstanbul’da kuvvetli yağışlar var. Marmara Bölgesi'nde sel yapabilecek durumda. İstanbul’da salı ve çarşamba günlerine dikkat edeceğiz. Tehlikeli yağışlar olabilir. Bu yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek. Ortalamanın 2-3 derece altında seyredecek. Akdeniz Bölgesi'nde deniz üzerinde hortum görülebilir. Antalya, Adana’nın Mersin civarları tehlikeli yağışlar olabilir. Önümüzdeki hafta sonu atmosfer sakinleşiyor. Sıcaklıklar düşüyor yağış olmayacak. Cuma’ya kadar yağış etkisini gösterecek. Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi’nde biraz tehlikeli olabilir. Uyarıları dikkate alalım"