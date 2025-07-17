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Meteoroloji vatandaşları uyardı: Kavurucu sıcaklık geliyor, bugüne dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkisini artıracak yeni bir sıcak hava dalgası konusunda vatandaşları uyardı.

Meteoroloji vatandaşları uyardı: Kavurucu sıcaklık geliyor, bugüne dikkat!
Cansu Akalp

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Temmuz Perşembe günü hava tahminlerine göre Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu, Ağrı'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEŞ ÇARPMALARINA KARŞI DİKKAT!

Meteoroloji uzmanları, Türkiye'nin yeni bir sıcak hava dalgasına gireceğini belirterek 17 Temmuz Perşembe günü(bugün) için güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

7 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR!

MGM, 7 ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan tahminlerde, yurdun kuzeydoğu, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu, Ağrı'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji vatandaşları uyardı: Kavurucu sıcaklık geliyor, bugüne dikkat! 1

HAVA SICAKLIĞI

Bazı illerde bugün beklenen hava durumu şöyle:

İSTANBUL: 34 C Az bulutlu,

ANKARA: 35 C Parçalı ve az bulutlu,

İZMİR: 35 C Az bulutlu ve açık,

ADANA: 37 C Parçalı bulutlu, kuzey ve yüksek kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

Meteoroloji vatandaşları uyardı: Kavurucu sıcaklık geliyor, bugüne dikkat! 2

TRABZON: 28 C Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ERZURUM: 29 C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

DİYARBAKIR 40 C Az bulutlu ve açık,

GAZİANTEP: 37 C Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAKARYA BELEDİYESİ'NDEN UYARI GELDİ!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler doğrultusunda hafta boyunca etkisini artıracak olan yüksek hava sıcaklıklarına karşı vatandaşları uyardı.

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Yapılan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, artan sıcaklıkların ciddi sağlık riskleri ve yangın riski oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve açık alanda çalışan vatandaşlar için riskin daha büyük olduğu ifade edildi.

Yangın riski yüksek seviyede

Yetkililer vatandaşların 11.00 ve 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları, serin ve gölge alanlarda bulunarak güneş çarpması ve tansiyon yükselmesi gibi ciddi sağlık sorunlarına karşı tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti.

Ayrıca sıcaklık artışına bağlı olarak yangın riskinin de kritik seviyeye ulaştığı belirtilerek, özellikle ormanlık alanlarda piknik ateşi yakılması, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, cam şişe ve kırıklarının yangına sebep olduğu belirtildi.

Felaketlere yol açmayalım

Açıklamada anız yangınlarına da dikkat çekilerek, rüzgârın etkisiyle kontrolden çıkan anız yangınlarının ormanlık alanlara sıçrayarak büyük felaketlere yol açabileceği ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşların şüpheli bir duman ya da yangın fark etmeleri durumunda, zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları gerektiğini de hatırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü mgm sıcaklık
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