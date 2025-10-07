Meteorolojiden Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı! Yarın gece saatlerine kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra ise Batı Akdeniz'de kuvvetli, Isparta çevrelerinde çok kuvvetli, Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

GECE SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Çarşamba gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olarak devam etmesi beklenen yağışların oluşturacağı sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA