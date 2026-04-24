HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Meteorolojiden "Kuvvetli yağış ve rüzgar" uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge geneli için kuvvetli rüzgar, yağış ve çığ uyarısı yaptı.

Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji kuvvetli rüzgâr uyarısında bulunarak, şu açıklamayı yaptı "Bölgemiz genelinde rüzgârın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (50-70, yükseklerde 80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Uzmanlar kuvvetli yağış ve çığ uyarısında bulunarak, "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemiz genelinde yağışların kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek (ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riski gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dediler.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.