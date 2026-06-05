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Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 14 gözaltı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 1 kişi hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 14 gözaltı

Olay, dün Ersoylu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki komşu aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

ÇIKAN KAVGADA ÖLDÜLMÜŞTÜ

Kavgada Hasan Ç. (42), Şehmuz Ç. (53), Mehmet Ali S. (30) ve Mehmet Akif Sarıboğa (32) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mehmet Akif Sarıboğa, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Mardin de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 14 gözaltı 1

14 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştıkları değerlendirilen 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gözaltı Mardin
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