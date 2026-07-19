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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Adana’da evinde ölü bulunan Jandarma Uzman Çavuş Oğuz Kaan Karakuş, Kozan'da toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz cuma günü mesaisinin ardından evine giden Jandarma Uzman Çavuş Oğuz Kaan Karakuş’tan bir süre haber alamayan arkadaşları, durumdan şüphelenerek şahsın yaşadığı ikamete gitti.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı 1

KALP KRİZİ GEÇİREN UZMAN ÇAVUŞ EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Eve giren arkadaşları, Karakuş’u hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Karakuş’un kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı 2

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Karakuş’un naaşı, yapılan işlemlerin ardından memleketi Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Aydın köyü Yağlıören Mahallesi’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından uzman çavuş toprağa verildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Uzman Çavuş Adana cenaze
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