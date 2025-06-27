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Meteorolojiden orman yangını uyarısı

Meteorolojiden Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Ardahan illeri için orman yangını riskine karşı uyarıda bulunuldu. 27 Haziran Cuma günü ile 29 Haziran Pazar günü akşam saatlerine kadar bölgede yüksek sıcaklık ve düşük nem oranı bekleniyor.

Meteorolojiden orman yangını uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 27 Haziran - 29 Haziran tarihleri arasında Bayburt’ta hava sıcaklıklarının 29 ila 32 derece, Erzincan’da 30 ila 35 derece, Erzurum’da 29 ila 31 derece, Ardahan’da ise 25 ila 27 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Bölgede nispi nem oranlarının ise yüzde 10 ila yüzde 30 arasında olması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin edilirken, meteorolojiden yapılan uyarıda, sıcak ve kuru hava şartlarının orman yangını başta olmak üzere olumsuzluklara neden olabileceğine dikkat çekilerek, vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yangın
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