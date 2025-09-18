HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Meteorolojiden uyarı; Sıcaklıklar 10 derece düşüyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden meteorolojik uyarıda bulunularak hava sıcaklığının 10 derece düşeceği kaydedildi.

Meteorolojiden uyarı; Sıcaklıklar 10 derece düşüyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, 18 Eylül 2025 Perşembe günü için kuvvetli rüzgar ve hava sıcaklıklarında azalma beklendiği yönünde bir uyarı yayınladı. Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün (18.09.2025 Perşembe) gece saatleri ile yarın akşam saatleri arasında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Erzincan ve Bayburt çevrelerinde hafif, Erzurum’un Kuzey ve Doğusu ile Ardahan çevrelerinde ise orta ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

Rüzgârın, bugün öğle saatlerinden itibaren Bayburt ve Erzincan çevrelerinde, yarın ise Erzurum’un genelinde kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. Cuma (19.09.2025) ve Cumartesi (20.09.2025) günlerinde ise bölge genelinde rüzgârın batı-kuzeybatı yönlerinden orta, zaman zaman ise kuvvetli esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında ise belirgin bir düşüş yaşanacak. Yarın (19.09.2025 Cuma) itibarıyla sıcaklıkların 6-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Ancak Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların tekrar artarak mevsim normallerine dönmesi öngörülüyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Buca'da çöp yangını: 30 milyon lira zararBuca'da çöp yangını: 30 milyon lira zarar
Burdur'da uyuşturucu operasyonu;1 tutuklamaBurdur'da uyuşturucu operasyonu;1 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
mgm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.