Metrekareye 100 kilogramı aşan yağış bekleniyor

Meteoroloji, Düzce ve Zonguldak çevreleri için çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı yayımladı. 15 Ekim Perşembe günü ilk saatlerden itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Düzce’de 15 Ekim Perşembe günü etkili olması beklenen kuvvetli sağanak için Meteoroloji’den uyarı geldi. Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer şiddetini artıracak yağışların günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtilirken, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre, 15 Ekim 2026 Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Düzce ve Zonguldak çevrelerinde metrekareye 51 ila 100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Kıyı kesimlerinde ise yağış miktarının yer yer metrekareye 100 kilogram ve üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

15 Ekim Perşembe günü saat 00.00’da başlayacak uyarının, 16 Ekim Cuma günü saat 09.00’a kadar geçerli olacağı bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır