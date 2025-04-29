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Metrelerce yükseklikten uçuruma düşen tırın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı!

Sivas'ta metrelerce yükseklikten uçuruma düşen tırın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Metrelerce yükseklikten uçuruma düşen tırın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı!

Edinilen bilgilere göre kaza, Gürün ilçesi Suçatı mevkiinde meydana geldi. Malatya'dan Kayseri yönünde giden E.U. idaresindeki tır, virajda kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek yaklaşık 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı şans eseri hafif yaralı atlayan sürücü Gürün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tır kaza vatandaş
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