Metro 2039 resmen duyuruldu: Seri Moskova tünellerine dönüyor

4A Games ve Deep Silver, Metro serisinin yeni ana oyunu Metro 2039'u duyurdu. Oyun bu kış PlayStation 5, Xbox Series X, S ve PC için Steam, Epic Games Store ile Xbox on PC üzerinden oyuncularla buluşacak.

MOSKOVA METROSU'NA GERİ DÖNÜŞ

VideoCardz'da yer alan habere göre, yeni oyun, Metro Exodus ile birlikte tünellerin dışına çıkan seriyi yeniden Moskova Metrosu'na taşıyor. 4A'nın açıklamasına göre Metro 2039, Dmitry Glukhovsky'nin kitaplarından birinin doğrudan uyarlaması olmaktan ziyade, yazarla iş birliği içinde hazırlanmış yeni bir özgün hikâye üzerine inşa edildi. Bu kez oyuncular, "The Stranger" adı verilen yeni bir karakterin kontrolünü üstleniyor. 4A'ya göre bu karakter, ana Metro oyunlarında yer alan ilk tamamen seslendirilmiş ana karakter olma özelliği taşıyor.

Metro 2039'un hikâyesi, Hunter liderliğindeki Novoreich diktatörlüğünün hâkim olduğu bir Metro'da geçiyor. Tanıtım materyalleri, oyunun önceki oyunlara kıyasla daha karanlık ve açıkça politik bir çizgide ilerleyeceğine işaret ediyor.

İLK OYNANIŞ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

4A ayrıca oynanışa dair ilk görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde keşif, gizlilik, yakın dövüş, silah arızaları, harabe istasyonlar vb. gösteriliyor.

Stüdyo, çevresel hikâye anlatımının tasarımın temel parçası olmaya devam ettiğini de belirtiyor.

Teknik tarafta ise Metro 2039 yine 4A'nın kendi geliştirdiği oyun motoru üzerine kurulu. Stüdyo, ışın izleme (ray tracing) uygulamasını daha optimize ve performanslı bir sonuç için yeniden tasarladığını, güncel nesil donanımlarda görselleri ileri taşımaya devam ettiğini ifade ediyor. 4A ayrıca Ukrayna'daki savaşın projenin yönünü yeniden şekillendirdiğini ve bu deneyimin oyunun temalarına ve tonuna doğrudan yansıdığını da paylaştı.