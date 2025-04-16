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Metro istasyonuna çöp ve lastik atan şüpheliler kamerada! "Suç duyurusunda bulunuldu"

Esenler'de 3 şüpheli ellerinde bulunan çöp dolu poşeti ve lastiği M7 Mahmutbey-Yıldız metro hattındaki Tekstilkent istasyonunun yürüyen merdivenlerinden aşağı attı. O anlar istasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şüpheliler de cep telefonları ile çektikleri görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

Metro istasyonuna çöp ve lastik atan şüpheliler kamerada! "Suç duyurusunda bulunuldu"

Olay 13 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde M7 Mahmutbey-Yıldız metro hattı Tekstilkent istasyonunda meydana geldi. Metro istasyonuna gelen 3 şüpheli, elleirndeki çöp dolu poşet ve lastiği istasyonun yürüyen merdivenlerinden aşağı attıktan sonra kaçtı. Durumu fark eden istasyon görevlileri, yürüyen merdivenleri durdurdu. Yaşananlar istasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şüpheliler de kendi cep telefonları ile çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

‘SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU’

Olay sonrasında Metro İstanbul yetkilileri, güvenlik kamerası kayıtları ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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