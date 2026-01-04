HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Metronun çarptığı üniversite öğrencisi toprağa verildi

İstanbul’da metro kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Berkay Uyar, memleketi Samsun’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Metronun çarptığı üniversite öğrencisi toprağa verildi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Berkay Uyar, önceki akşam İstanbul’un Kadıköy ilçesi Kozyatağı mevkiinde metro çarpması sonucu ağır yaralandı. Uyar, kaldırıldığı Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta hayatını kaybeden Berkay Uyar’ın babası Önder Uyar’ın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Kan Alma Birimi’nde, annesi Mihriban Uyar’ın ise aynı hastanenin Acil Laboratuvarı’nda görev yaptığı öğrenildi. Berkay Uyar için Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’ndeki Kadıköy Camii’nde bugün ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Uyar’ın cenazesi, Derecik Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Uyar ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan mesai arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Metronun çarptığı üniversite öğrencisi toprağa verildi 1

Metronun çarptığı üniversite öğrencisi toprağa verildi 2

Metronun çarptığı üniversite öğrencisi toprağa verildi 3

Metronun çarptığı üniversite öğrencisi toprağa verildi 4

Metronun çarptığı üniversite öğrencisi toprağa verildi 5

Metronun çarptığı üniversite öğrencisi toprağa verildi 6

Metronun çarptığı üniversite öğrencisi toprağa verildi 7

Metronun çarptığı üniversite öğrencisi toprağa verildi 8

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kar ve yağmur yağışı Tuz Gölü’nü umutlandırdıKar ve yağmur yağışı Tuz Gölü’nü umutlandırdı
Gaziantep’te vatandaşlar kar ve güneşin tadını çıkardıGaziantep’te vatandaşlar kar ve güneşin tadını çıkardı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk! Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk! Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.