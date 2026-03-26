Metruk evde çıkan yangın korkuttu

Yangın, sabaha karşı 04:00’da Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Fahriye Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre; metruk evde madde kullanan şahıslar ısınmak için yaktıkları ateş birden ahşap eve sıçradı. Alevler kısa sürede evi sararken yandaki bazı evlere de sıçradı. Sokağın çıkmaz ve dar olması sebebiyle itfaiyenin müdahalesi zorlaşırken, polis çevre evlerdeki vatandaşları uyandırmak için devamlı anons ederek uyardı. Yangın sabahın ilk ışıklarında kontrol altına alınırken, itfaiyenin soğutma işlemi devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

