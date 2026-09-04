Mevlid-i nebi etkinlikleri başladı

Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında Aziziye İlçe Müftülüğüne bağlı Vehbi Efendi Camii’nde bir program gerçekleştirildi.

Erzurum Ömer Nasuhi B. Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. İsa Onay ve Aziziye İlçe Müftüsü Osman Gülbe’nin de katıldığı program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve okunan mevlid-i şerifle devam etti.



Camiyi dolduran cemaatle bir araya gelen İl Müftü Yaşar Çapçı; cuma sohbeti yaptı ve cuma namazını kıldırdı.

Programın sonunda cemaatle hasbihal eden Müftü Yaşar Çapçı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek ahlakının hayatımıza rehber edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.



Kaynak: İHA