Mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemi nasıl korunur? Mevsim geçişlerinde bağışıklık güçlendirme yolları

Mevsim geçişleri, çevresel koşulların hızlı bir biçimde değiştiği bir dönemdir. Nem oranındaki farklılıklar, hava sıcaklığındaki ani dalgalanmalar ve gün ışığının süresindeki değişim insan vücudunu doğrudan etkileyen durumlardır. Özellikle bu dönemlerde kişilerin bağışıklık sistemine normalden daha fazla dikkat etmesi gerekmektedir. Peki, mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemi nasıl korunur?

Hacer Atik

Bağışıklık sistemi, vücudu dış etkenlere karşı koruyan bir savunma mekanizmasıdır. Mevsim geçişlerinde değişen sıcaklık ve nem oranı mikroorganizmaların yayılımını kolaylaştırmaktadır. Bunun sonucunda da kişilerin bağışıklığı daha hassas hale gelebilmektedir. Bu yüzden mevsim geçişlerinde sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve fiziksel aktiviteye dikkat etmek gerekmektedir.

Mevsim geçişleri, vücut direncinin doğrudan etkilendiği dönemlerden biridir. Bu süre zarfında bağışıklık sisteminin güçlü kalabilmesi için kişinin yaşam alışkanlıklarına özen göstermesi gerekmektedir. Dengeli ve düzenli beslenme bağışıklığın temelini oluşturduğu için kişinin ilk olarak bu konuya özen göstermesi gerekmektedir.

Mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini korumak için dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekildedir:

  • Vitamin ve mineral yönünden zengin sebze, meyve ve protein tüketmek bağışıklığı desteklemektedir.
  • Günde 7-8 saat uyumak, vücudun dinlenmesini ve savunma mekanizmasının güçlenmesini sağlamaktadır.
  • Yürüyüş, koşu ve hafif aktiviteler bağışıklık hücrelerinin daha etkin çalışmasına yardımcı olmaktadır.
  • Ortak eşya kullanımından kaçınmak ve elleri sık sık yıkamak enfeksiyon riskini azaltmaktadır.
  • Nefes egzersizleri, meditasyon veya hobilere zaman ayırmak stresin bağışıklık üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaktadır.
  • Gün içerisinde yeteri kadar su içmek, vücuttaki toksinlerin atılmasına ve bağışıklığın dengede kalmasına katkı sağlamaktadır.
  • Mevsime uygun giyinmek de bağışıklık sistemine olumlu yönde katkı sağlamaktadır.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirmek için D vitamini, C vitamini ve demir takviyeleri alınabilmektedir.

Bağışıklık sisteminin vücuttaki rolü nedir?

Bağışıklık sistemi, vücudu hastalıklara karşı koruyan bir savunma mekanizmasıdır. Bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gibi zararlı mikroorganizmaları tanıyarak onları etkisiz hale getirmektedir. Bunun yanında dışarıdan gelen yabancı maddelere karşı tepki vererek vücudun dengesini sürdürmesine yardımcı olmaktadır. Tüm bunların yanında bağışıklık sisteminin vücuttaki rolü genel olarak şu şekildedir:

  • Hasarlı veya anormal hücreleri tespit ederek yok eder ve sağlıklı hücrelerin korunmasına yardımcı olur.
  • Kronik hastalıkların önlenmesinde rol oynar,
  • Savunma hücreleri, vücudu her an gelebilecek tehditlere karşı korumak için denge halinde çalışmaktadır.
  • Vücudun sağlıklı işleyişini sürdürerek gene sağlık dengesinin korunmasına yardımcı olmaktadır.

Mevsim geçişlerinde en sık karşılaşılan hastalıklar nelerdir?

İlkbahardan yaza, yazdan sonbahara veya kışa geçiş dönemlerinde vücut daha hassas hale gelmektedir. Hava sıcaklıklarında meydana gelen değişim ve nem oranındaki dalgalanmalar, bağışıklık sisteminin dengesini zorlayabilmektedir. Bu durum, bazı hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Özellikle solunum yoluyla ilgili rahatsızlıkların görülme sıklığı bu dönemlerde oldukça artmaktadır.

Mevsim geçişlerinde en sık karşılaşılan hastalıklar şu şekildedir:

  • Soğuk algınlığı ve grip,
  • Farenjit, larenjit ve bademcik iltihabı,
  • Alerjik rinit,
  • Astım,
  • Sinüzit,
  • Zatürre,
  • Bronşit,
  • Mide ve bağırsak enfeksiyonları...

Hangi durumlarda doktora başvurulmalıdır?

Mevsim geçişlerinde ortaya çıkan hafif belirtiler çoğu zaman evde alınacak basit tedbirlerle kısa sürede düzelebilmektedir. Fakat bazı durumlarda uzman bir doktora danışmak gerekebilmektedir. Özellikle uzun süre devam eden veya şiddeti gittikçe artan bulgular, altta yatan daha ciddi bir hastalığın işareti olabilmektedir.

Uzman bir doktora başvurulması gereken durumlar genel olarak şu şekildedir:

  • Ateşin birkaç gün boyunca düşmemesi veya tekrar etmesi,
  • Hırıltılı solunum, nefes darlığı veya göğüs ağrısı,
  • Şiddetli ve sürekli öksürük,
  • Balgamda kan görülmesi,
  • Kulak, boğaz veya sinüs bölgesinde yoğun ağrı ve basınç hissi,
  • Mide ve bağırsak şikayetlerinin (bulantı, kusma veya ishal) birkaç günden fazla sürmesi,
  • Halsizlik, iştahsızlık ve günlük aktiviteleri engelleyen yorgunluk hali,
  • Çocuklarda veya yaşlılarda hafif görülen belirtilerin kısa sürede kötüleşmesi durumunda mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
