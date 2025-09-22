Mevsimin ilk karı oraya düştü! Kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu: Muhteşem manzaralar ortaya çıktı

Havaların yavaş yavaş soğudu vatandaşlar yağmur beklerken Van'ın Başkale ilçesinde yüksek rakımlı yerleşim alanlarına mevsimin ilk karı düştü.

2 bin 400 rakımlı Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Başkale ilçesinde etkili olan sağanak, yüksek yerleşim yerlerinde yerini kara bıraktı.

Mevsimin ilk karıyla beraber yüksek kesimler ve dağlar beyaza büründü. Yaylalarda otlanan küçükbaş hayvanlar karda zor anlar yaşarken, güne beyaz örtüyle başlayan mahalleli ise her yıl kasım ve aralıkta yağan karı eylül ayında görünce şaşırdı.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ BULDU!

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu yaylada çobanın mahsur kaldığını öğrenen Üzengili köyü sakinlerinden İrfan Karaaslan, durumu İl Özel İdaresine bildirdi. İhbar üzerine hemen harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen bölgeye ulaşarak, yol açma çalışması başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu, fırtına nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı, çoban sürüsüyle beraber güvenli bir şekilde yayladan indirildi.

Yol güzergahını ekiplere tarif ederek çalışmalara destek veren Karaaslan, "Şu an 3 bin rakımda bulunan Üzengili Köyü Sarı Çiçek Yaylası'ndayız. Bir çoban yaylada sürüsüyle birlikte mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerinden makine talep edildi. Makine şu an geldi, çalışmaya başladı. Bölgede kar bir hayli fazla" şeklinde konuştu.

ARDAHAN

Ardahan'ın Posof ilçesi eylül ayında karla buluştu. Posof vadisi yeşilliğini kaybetmeden dağları beyazla kaplandı. Yaylalar ve dağlar tamamen beyaza bürünürken kar yağışı aralıklarla yağmaya devam ediyor.

KARS

Kars'ın Kağızman ilçesinin yüksek noktalarında da kar yağışı etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 7 dereceye düştüğü ilçenin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kağızman ilçesini çevreleyen dağlar beyaza büründü. Ayrıca il genelinde de soğuk hava etkisini sürdürüyor.

YEDİGÖLLER'DE MUHTEŞEM MANZARA!

Erzurum'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı muhteşem doğasıyla turistlerin gözdesi olan Yedigöller bölgesinde de etkili oldu. Gölet'in çevresinde yeşil ve beyazın tüm tonları ortaya muhteşem görüntüler çıkardı.

Bölgede yaşayan profesyonel dağcı 'Dağların Oğlu' lakabıyla bilinen Bülent Erkan, Yedigöller'de kar yağışı altında kurduğu çadırda kamp yaparak muhteşem doğanın güzelliklerini paylaştı.

Erkan, "Yedigöller'de çadırımızı kurduk. Kar yağdı ve yağmaya devam ediyor. Oldukça güzel bir atmosfer. Doğal güzellikleri sizlerle paylaşıyorum. İspir Yedi göllerden herkese selamlar. Herkesi bu güzellikleri görmeye ve yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır