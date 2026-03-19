Mevsimlik dilenciler şehir şehir geziyor! Üzerinden çıkan para say say bitmedi

Özellikle Ramazan ayında vatandaşların dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Özellikle ana caddelerde dilenen şahıslar zabıtayı görünce arkalarına bile bakmadan kaçtı. Bir dilencinin üzerinden yaklaşık 18 bin TL ele geçirildi. Ekiplerin masa üzerine koyduğu para say say bitmedi.

ŞEHİR DIŞINDAN MEVSİMLİK İŞÇİ GİBİ GELİYORLAR

Şehir dışından mevsimlik işçi gibi gelen dilenciler, zabıta araçlarını da tanıyarak kaçıyor. Yakalanan bazı şahısların yapılan incelemelerinde evi ve arabası olduğu belirlenirken son bir yıl içinde 165 kişi hakkında işlem yapıldı. 165 kişinin üzerinden ise 85 bin TL ele geçirildi. Ekipler sokakta bu kişilere para vermenin, onları ve çocukları bu hayata daha fazla mahkum ettiğini ifade ederken, ihtiyaç sahiplerinin belediye ve sosyal hizmetler tarafından korunduğunu hatırlattı.

"MÜBAREK GÜNLER, İSTİSMARA AÇIK ZAMANLAR"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Zabıta Şube Müdürlüğü merkez amiri Gökhan Öztürk, "Ramazan ayı geldiğinde, özellikle bu mübarek günler öncesinde duygu sömürüsü yapan şahısların sayısında ciddi artışlar oluyor. Biz, Kabahatler Kanunu'nun 30. maddesine dayanarak bu kişileri bulundukları bölgelerden alıp merkeze götürüyoruz. Yine mevzuata uygun şekilde üzerlerindeki paralara el koyarak kamuya geçiriyoruz ve 33. madde kapsamında cezai işlem uyguluyoruz. Mübarek günler, istismara açık zamanlar. Bu nedenle vatandaşlarımıza özellikle şunu söylemek istiyoruz:

"Bu kişiler, verilen paralarla besleniyor. Lütfen para vermeyin. Çünkü bu durum, onları ve çocuklarını bu hayata daha fazla mahkum ediyor. İhtiyaç sahibi kişileri hızlı şekilde tespit ederek barınma evlerine yerleştiriyoruz ve gerekli tüm destekleri sağlıyoruz. Bu sebeple vatandaşlarımızın bu tür durumlara prim vermemelerini özellikle rica ediyoruz. Son bir yıl içerisinde yaklaşık 165 duygu sömürüsü yapan şahıs hakkında işlem yaptık ve üzerlerindeki paralara el koyduk. Bu kişilerden toplamda yaklaşık 85 bin lira para çıktı. Normal zamanlarda İzmit merkezde günlük 3-4 kişiye işlem yapılırken, Ramazan ayında bu sayı ciddi şekilde artıyor" dedi.

"ELDE ETTİKLERİ GELİR ASGARİ ÜCRETİ AŞIYOR"

Dilenciliği kendine meslek edinen kişilerin üstünde ciddi miktarda para ele geçirildiğini ifade eden Öztürk, "Üzerlerinden çıkan paralar tahmin edilemeyecek kadar yüksek rakamlara ulaşabiliyor. Hatta bazı şahısların evi ve ciddi mal varlıkları olduğu tespit ediliyor. Bu işi adeta meslek haline getiren kişiler var ve elde ettikleri gelir asgari ücreti aşıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu tür durumları bize ihbar etmeleridir. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan kişilere biz ulaşır, barınma ve diğer ihtiyaçlarını karşılarız. Bir kişinin üstünden 18 bin TL ele geçirildi. İzmit'te aynı kişilerle defalarca karşılaştığımız oluyor. Bu işi meslek haline getiren kişilerin kimlik bilgileri ve kayıtları bizde mevcut" ifadelerini kullandı.

"DARBEDİLEN VEYA HAKARETE UĞRAYAN PERSONELİMİZ OLUYOR"

Sahada yaşadıkları zorlukları anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Komiseri Aydın Turan, "Sahada en zorlandığımız anlar görevimizi yaparken bazı vatandaşların tepkileriyle karşılaşmamız oluyor. Kanuni görevimizi yerine getirirken zaman zaman engellemelerle karşılaşıyoruz. Bu durumlarda darp edilen veya sözlü hakarete uğrayan personelimiz de oluyor. Genel olarak bu işi yapanlar gerçekten ihtiyaç sahibi kişiler değil, bunu meslek haline getirmiş kişilerdir. Bu durumun önüne geçmek için vatandaşlarımızın daha bilinçli olması gerekiyor. Yardım yapılacaksa, gerçekten ihtiyaç sahibi aileler araştırılarak destek olunmalıdır. Aksi halde sokaklarda bu kişilerin sayısı giderek artmaktadır" şeklinde konuştu.

"VERİLEN HER PARA, ÇOCUKLARIN OKULDAN UZAKLAŞIP SOKAKTA ÇALIŞMASINA SEBEP OLUYOR"

Özellikle çocuklar konusunda vatandaşların çok daha dikkatli olması gerektiğini altını çizen Aydın Turan, "Çocukların sokakta dilendirilmesi onların hayatını olumsuz etkiliyor. Verilen her para, çocukların okuldan uzaklaşıp sokakta çalışmasına neden oluyor. Bu da farkında olmadan çocuklara zarar verilmesine yol açıyor. Bu tür durumlarda emniyetin çocuk şubesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte hareket ediyoruz. Tespit edilen çocuklar ilgili birimlere bildiriliyor ve gerekli işlemler yapılıyor. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 30. maddesi gereği, reşit kişilere bin 767 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Bu kişiler artık ekiplerimizi tanıyor; araçlarımızı gördüklerinde uzaklaşmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

"BAZI ŞAHISLARIN YIL İÇİNDE 30-35 KEZ CEZA ALDIĞI BİLİNİYOR"

Bir minibüs dolusu vatandaşın şehir dışından Kocaeli'ye dilenmek için geldiklerini söyleyen Turan, "Kocaeli, çevre illere yakınlığı nedeniyle şehir dışından gelen dilenciler için de cazip bir yer. İstanbul, Sakarya, Bursa ve Zonguldak gibi illerden günübirlik gelenler oluyor. Hatta minibüslerle gelen gruplarla da karşılaşıyoruz. Bu kişilerle de mücadelemiz sürüyor. Ancak yasal olarak yapabildiğimiz işlem ceza uygulamak, üzerlerindeki paraya el koymak ve bulundukları yerden uzaklaştırmakla sınırlı. Bu nedenle aynı kişiler tekrar aynı eylemi gerçekleştiriyor. Bu durum döngü halinde devam ediyor. Bazı şahısların yıl içinde 30-35 kez ceza aldığı biliniyor. Özellikle annelerin çocuklarını belirli noktalara bırakıp uzaktan takip ettiği durumlarla sıkça karşılaşıyoruz. Çocukları tespit ettiğimizde ailelerine ulaşmak için çeşitli sorular sorarak yerlerini belirlemeye çalışıyoruz. Trafik ışıklarında dilendirilen 6-8 yaş arası çocuklar olduğu ne yazık ki görülüyor" şeklinde konuştu.