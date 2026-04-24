Meydan muharebesi gibi kavga! 30 yaralı var...

Devrim Karadağ

Şırnak'ta 2’si ağır 30 kişinin yaralandığı 'arazi' kavgasının görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde genç ve yaşlıların sopalarla birbirlerine saldırdığı anlar yer aldı.

Şırnak’ta iki gün önce iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan akmıştı. Güneyçam köyü kırsalında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüşürken; kavgada her iki aileden 2’si ağır olmak üzere toplam 30 kişi yaralanmıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken; yaralılar da ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu kavgaya ait görüntüler ise bugün ortaya çıktı. Güneydoğu Ekspress'de yayımlanan görüntülerde genç ve yaşlıların sopalarla birbirlerine saldırdığı görüldü.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya'dan Putin açıklaması! "G20 Zirvesi'ne katılabilir"Rusya'dan Putin açıklaması! "G20 Zirvesi'ne katılabilir"
Gaziantep'te öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardıGaziantep'te öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

En Çok Okunan Haberler
Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

