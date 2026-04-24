Meydan muharebesi gibi kavga! 30 yaralı var...

Şırnak’ta iki gün önce iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan akmıştı. Güneyçam köyü kırsalında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüşürken; kavgada her iki aileden 2’si ağır olmak üzere toplam 30 kişi yaralanmıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken; yaralılar da ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu kavgaya ait görüntüler ise bugün ortaya çıktı. Güneydoğu Ekspress'de yayımlanan görüntülerde genç ve yaşlıların sopalarla birbirlerine saldırdığı görüldü.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.