Meydanlarda ‘kilo kontrolü’ başladı! İlk ölçümler İstanbul’da yapıldı, 81 ilde yaygınlaşacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun geçtiğimiz günlerde duyurduğu “meydanlarda kilo kontrolü” uygulaması, İstanbul Bakırköy’de başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa” projesi kapsamında vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri yapılmaya başlandı. Bakanlık, uygulamanın kısa sürede 81 ile yayılacağını açıkladı.

"FAZLA KİLOLU BİREYLER YÖNLENDİRİLECEK"

Etkinlik kapsamında vücut kitle indeksi (VKİ) 25'in üzerinde çıkan bireyler, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları amacıyla Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendiriliyor. Ölçüm sonuçları dijital sisteme işleniyor ve kişilere detaylı bilgilendirme kartları veriliyor.

Etkinliğe katılan diyetisyen Emel Özalp Şahin, "Risk grubundaki bireyler, kare kodlu kartlarla en yakın sağlık merkezlerine yönlendiriliyor. Kan tahlilleriyle birlikte değerlendirilen bireyler için özel beslenme programları hazırlanıyor" dedi.

"OBEZİTEYLE MÜCADELEDE YENİ MODEL"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklamasına göre, proje kapsamında 10 milyon kişinin ölçümlerinin yapılması hedefleniyor. Memişoğlu, “Halkın yoğun bulunduğu kamusal alanlarda yapılacak taramalar sayesinde obezite riskini erkenden tespit edip, kişiye özel müdahale sağlayacağız” dedi.

Uygulama, toplum genelinde obezite oranlarının düşürülmesini ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

"HAYATIMI GERİ ALDIM"

Etkinliğe katılan 69 yaşındaki Süleyman Demir, yıllarca kilolarla mücadele ettiğini anlatarak, ““Hayatım boyunca kilolu oldum. 97 kiloya kadar çıktım. O zaman yürüyemiyordum. Yani tutup da 50 metre yürüyemiyordum. Nefes nefese kalıyordum. O kiloları verdim. Şimdi kuş gibi zarifim. Demek ki; fazla yemek değil, az yemek lazım. Eksik yemek lazım. Kendime iki öğünü bile çok görüyorum bazı zaman. Tek öğün yiyorum. Böyle olunca da bugün yaşım 69. Kendimi 25 yaşında hissediyorum. O şişmanlık bitti. Kışlar gibiyim yaz bahara varmış kuşlar gibiyim şimdi uçuyorum" dedi.

'YEDİĞİM GIDALARA ÇOK DİKKAT EDİYORUM'

Vatandaş İsmail Alioğlu, “81 yaşındayım. 60 senesinden beri buradayım. Her şeyi önlemle yapıyorum. Yürüyüşü yapıyorum. Yediğim gıdalara çok dikkat ediyorum. Onun dışında bir şey yok fazla bir şey de kafama takmıyorum eşimle birlikte yazlıkta 3 ay 4 ay hep sahil kenarında yürüyüş yapıyoruz birlikte. Sabah, öğlen, akşam. Zaten denizi hiç sormayın giriyoruz denize. Onun için çok mutluyuz" dedi.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır