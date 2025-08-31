HABER

Meyve sebze kasaları trafiği savaş alanına çevirecekti

Bursa'dan İzmir istikametine doğru seyreden kamyondan yerlere saçılan sebze ve meyve kasaları, trafiği savaş alanına çevirecekti. Yolun boş olması ve sürücülerin dikkati sayesinde büyük bir faciadan dönüldü.

Meyve sebze kasaları trafiği savaş alanına çevirecekti

Olay, Bursa-İzmir yolu üzeri Akçalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon sürücüsü kasasına yüklediği boş sebze ve meyve kasalarıyla tarlaya doğru yola çıktı. Ana yolda boş kasalar sebebiyle hızlandıkça hızlanan sürücü, sol şeritten ilerlemeye başladı ancak, bağlı olmayan plastik kasalar bir bir uçmaya başladı.
Arkasındaki arabanın üzerine ve camına gelen kasalar, sektikten sonra bir diğer arkadaki arabaya doğru uçtu. Yaşanan anları kayda alan otomobil sürücüsünün, kendisini sağ şeride atıp soğukkanlılığını korumasıyla büyük bir faciadan dönüldü.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bursa
