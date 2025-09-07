HABER

Mezar taşı değil, ‘herkes yesin’ uyarısı

Aydın’da pek çok ürünün hasat sezonunda çiftçilerin en büyük sıkıntısı bahçesinden izinsiz yenilen meyve olurken Köşk ilçesine bağlı Kırsal Ilıdağ Mahallesi’nde bir çiftçi, herkesin bahçesinden incir yemesi için mermer levha diktirdi. Karşıdan bakıldığında mezar taşına andıran mermer levhaya "Hayrattır. Bu incirlerden cümle herkes yiyebilir" yazısı görenleri şaşırtıyor.

Edinilen bilgiye göre, gelenek ve göreneklerine bağlılığı ve çalışkanlığı ile bilinen yaklaşık 2 bin nüfusa sahip Köşk İlçesi’ne bağlı Kırsal Ilıdağ Mahallesi yolu üzerinde bulunan bir incir bahçesinin yola bakan kısmına dikilmiş mezar taşı gibi bir levha görenleri şaşırtıyor. İlk bakışta bahçenin girişinde bir mezar olduğu izlenimi veren taşın aslında bir mezar taşı değil isteyen herkesin bu bahçeden incir yiyebileceğini açıklayan bir mermer levha olduğu görülüyor.
Mermer levhanın köyün sakinlerinden Hacı Muhammet Gökcük’ün varisleri tarafından dikildiği öğrenilirken, bölgedeki incir ağaçların meyvesini herkesin yemesinin serbest olduğu öğrenildi. (İHA)

