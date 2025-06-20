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Mezarını kazdırıp fotoğrafını paylaştı, ertesi gün öldü! En acı tesadüf

Bingöl'ün Solhan ilçesine yakınlarını ziyarete gelen Muzaffer Diken, aile kabristanında kendisi ve eşi için mezar kazdırdıktan 1 gün sonra fenalaşıp hayatını kaybetti.

Mezarını kazdırıp fotoğrafını paylaştı, ertesi gün öldü! En acı tesadüf

Olay, 18 Haziran’da Solhan ilçesinde meydana geldi. İstanbul’dan yakınlarını ziyaret için ilçeye gelen Muzaffer Diken, aile kabristanında 17 Haziran’da kendisi için mezar kazdırdı. Diken, 1 gün sonra fenalaşarak kaldırıldığı Solhan Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Diken’in cenazesi, kendi kazdırdığı aile kabristanındaki mezarında toprağa verildi.

ziyarete-geldigi-memleketinde-me

ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Muzaffer Diken’in, olaydan 1 gün önce yakınlarıyla, cep telefonuyla çektiği görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Diken’in, kendisiyle sohbet eden yakınlarına kazdırdığı mezarı göstererek, kendisine ‘rahmet’ dilediği görülüyor.

ziyarete-geldigi-memleketinde-me (1)

Ardından ‘Bu kimin mezarı?’ sorusuna ‘Benim mezarım, hazırlığımı yaptım. 2 tane yaptım, biri de eşimin’ diye cevap verdiği, ardından esprili bir şekilde ‘Eşimi götürmeden ben nereye gidiyorum” dediği görülüyor.

(DHA)

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Bingöl
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