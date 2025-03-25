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Mezarlıklarda bayram temizliği başladı...

25.03.2025 14:56
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Niğde Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması başlattı. Şehir genelindeki mezarlıklarda gerçekleştirilen bu çalışmalarla, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda yapabilmesi sağlandı. Belediye ekipleri, mezarlıklarda yer alan yolları süpürüp çöpleri toplarken, mezarlık alanlarını detaylı bir şekilde temizleyerek, bayram öncesinde vatandaşların huzurlu bir ortamda dua etmelerini amaçladı.

Mezarlıklarda bayram temizliği başladı...

Niğde Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde şehir genelindeki mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

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Vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda yapabilmesi için mezarlıklar baştan sona temizlendi. Çalışmalar kapsamında yollar süpürüldü, çöpler toplandı ve mezarlık alanları detaylı bir şekilde elden geçirildi.

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BAYRAM ZİYARETLERİ İÇİN HAZIR

Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi. Yabani otlar ve kuruyan dallar temizlenerek genel düzen sağlandı, mezarlık içindeki yeşil alanlar bakımdan geçirildi. Yürüyüş yolları süpürüldü, yolların kenarlarında biriken toprak ve yapraklar temizlendi.

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"ÇEVRE DÜZENLEMELERİ VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bayram öncesinde mezarlık temizliğine büyük önem verdiklerini belirterek, vatandaşların huzur içinde kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Başkan Özdemir, "Bayramlarda sevdiklerimizi anmak, dualar etmek için mezarlık ziyaretleri artıyor. Biz de Niğde Belediyesi olarak vatandaşlarımızın daha temiz ve bakımlı bir ortamda ziyaretlerini yapabilmeleri için tüm ekiplerimizle seferber olmuş durumdayız. Çevre düzenlemeleri ve temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürüyoruz" dedi.

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(İHA)
Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Ramazan Bayramı Bayram namazı Niğde mezarlık
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