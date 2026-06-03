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Mezarlıkta eşini darbeden koca tutuklandı

Samsun’da boşanma aşamasında olduğu eşinin yolunu mezarlıkta keserek onu darbettiği iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mezarlıkta eşini darbeden koca tutuklandı

Olay, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde bulunan Unkapanı Mezarlığı içinden geçen yolda meydana geldi. İddiaya göre E.Ş., boşanma aşamasında olduğu eşi H.Ş.’yi mezarlık içerisinde bekledi. H.Ş.’nin evine gitmek üzere mezarlık içindeki yoldan geçtiği sırada yolunu kesen E.Ş., eşini darbetti. İhbar üzerine harekete geçen İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ş., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğine ifade veren E.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mezarlıkta eşini darbeden koca tutuklandı 1

Mezarlıkta eşini darbeden koca tutuklandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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