Mezarlıktan çıkanı görünce gözlerine inanamadı! Kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy mezarlığında mezar kazan Barış Karabulut, gördüğü manzara karşısında şaşırdı.

KEFENLE SARILMIŞ BİR OYUNCAK BEBEK BULDU

Daha önce kazdığı mezarlarda büyü olduğunu düşündüğü kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları, kutulara yerleştirilen büyülerle karşılaştığını anlatan Karabulut, bu sefer kefenle sarılmış bir oyuncak bebek buldu.

ÜZERİNDEKİ BEZ PARÇALARINI SÖKEREK YAKTI

Bebeği eline alıp dikkatlice inceleyen Karabulut, ipleri kesip, üzerindeki bez parçalarını sökerek yaktı. Karabulut, bunun büyü olduğunu düşündüğünü söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır