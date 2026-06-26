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Mezitli Belediyesinden sahillerde ücretsiz şezlong hizmeti

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, yaz sezonunda vatandaşların sahillerden daha konforlu yararlanabilmesi amacıyla ücretsiz şezlong hizmetini hayata geçirdi. Uygulamayla birlikte sahillerde bakım, temizlik ve düzenleme çalışmaları da yaz boyunca sürdürülecek.

Mezitli Belediyesinden sahillerde ücretsiz şezlong hizmeti

Mezitli Belediyesi, yaz sezonunda sahillerde sunduğu hizmetlerle vatandaşların yaşam konforunu artırmaya devam ediyor. Hayata geçirilen ücretsiz şezlong uygulamasıyla vatandaşlar, denizin ve güneşin keyfini daha rahat, güvenli ve konforlu bir ortamda çıkarabiliyor.

Mezitli Belediyesinden sahillerde ücretsiz şezlong hizmeti 1

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, yaz boyunca vatandaşların sahillerden en iyi şekilde faydalanabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Yaz mevsimiyle birlikte sahillerimiz en yoğun kullanılan ortak yaşam alanlarımızdan biri haline geliyor. Biz de vatandaşlarımızın bu alanlardan daha konforlu, güvenli ve huzurlu bir şekilde yararlanabilmesi için ücretsiz şezlong hizmetimizi vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Amacımız, herkesin Mezitli’nin eşsiz sahillerinde keyifli vakit geçirebilmesini sağlamak" dedi.

Başkan Tuncer, sahillerin herkes tarafından eşit şekilde kullanılabilen sosyal alanlar olduğuna dikkat çekerek, "Erişilebilir, temiz ve düzenli sahiller oluşturmak için ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte güven içinde vakit geçirebildiği, herkesin rahatlıkla faydalanabildiği sahiller oluşturmak en önemli hedeflerimizden biri. Mezitli’de sahiller herkesindir" ifadelerini kullandı.

Mezitli Belediyesi, yaz sezonu boyunca sahillerde bakım, temizlik ve düzenleme çalışmalarını sürdürerek vatandaşlara güvenli, temiz ve konforlu bir sahil ortamı sunmaya devam edeceğini bildirdi.

Mezitli Belediyesinden sahillerde ücretsiz şezlong hizmeti 2


Kaynak: İHA

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güncel yaşam
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