MGK'da yeni dönem! Bugün ilk kez toplanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantı saat 15.30'da başlayacak.
NTV'de yer alan habere göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, yeni görevleriyle ilk kez MGK'ya katılacak.
Toplantının en sıcak gündem maddesi Gazze'de olacak.
Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşının bölgedeki etkileri ve sona erdirilmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirilecek.
Toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecinde sın durum ve silah bırakma faaliyetlerinin de değerlendirilmesi bekleniyor.
