MGK'da yeni dönem! Bugün ilk kez toplanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantı saat 15.30'da başlayacak.

YENİ GÖREVLERİYLE İLK MGK

NTV'de yer alan habere göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, yeni görevleriyle ilk kez MGK'ya katılacak.

GÜNDEMDE GAZZE VAR

Toplantının en sıcak gündem maddesi Gazze'de olacak.

Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşının bölgedeki etkileri ve sona erdirilmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirilecek.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ DE MASADA

Toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecinde sın durum ve silah bırakma faaliyetlerinin de değerlendirilmesi bekleniyor. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır